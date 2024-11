È l’unica donna in campo per le amministrative della città del Pollino. Attiva in politica fin da giovane, corre con il movimento Forza Sud

Il volto femminile della campagna elettorale per le amministrative di Castrovillari è Vittoria Bianchi, candidata sindaco per il movimento Forza Sud che la appoggia con la lista omonima.

È l’unica donna in corsa per la poltrona di sindaco. Diplomata in ragioneria e specializzata come operatore programmatore, ha frequentato per due anni la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Salerno. Consulente del lavoro presso alcuni studi legali-commerciali di Castrovillari e Montalto Uffugo, ha nel suo curriculum una intensa attività politica.

Attivista fin da giovane di Alleanza Nazionale per il cui partito ha ricoperto ruolo di rappresentanza, è stata capogruppo della Comunità Montana Destra Crati. Vice coordinatrice di An per la Valle dell’Esaro, dirigente del Direttivo Provinciale della Federazione di Cosenza, durante la giunta Chiaravalloti della Regione Calabria è stata sub commissario delle acque termali di Spezzano Albanese. Attualmente è commissario del Pollino e Alto Ionio dell’Ente nazionale sport Fiamma e presidente provinciale del movimento politico culturale Forza Sud.