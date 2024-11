Dopo le accuse del capogruppo all'assise democrat a Reggio, arrivano le precisazioni dell'assessore regionale al Lavoro. Il Pd reggino sempre più fuori controllo

Volano gli stracci in casa Pd. Le stilettate del capogruppo Romeo all’Assemblea provinciale del partito hanno provocato le prime reazioni. Seppure le frecciate sulla “non rappresentatività degli assenti” sembravano essere indirizzate ad Angela Marcianò anche in relazione all’ipotesi di una sua candidatura alle prossime politiche, a replicare è stata l’altra grande assente della convention. E cioè l’assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano che si esprime così: «Sono stata assente all’Assemblea provinciale del Pd non perché ho avuto di meglio da fare, ma perché non sono stata invitata. Anche a tutte le altre iniziate organizzate da Sebi Romeo, alle quali non preso parte, ciò avvenuto semplicemente perché non sono stata invitata».

Praticamente la denuncia di una forma di strategia di isolamento da parte dell’assessore regionale che si troverebbe estranea all’interno del suo partito. Fa specie, però, che un assessore regionale non sia stata invitata, o comunque non prenda parte ad un’Assemblea provinciale assai partecipata. Il corto circuito interno al Pd reggino, insomma, sembra essere sempre più fuori controllo.

Riccardo Tripepi