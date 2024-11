Nonostante il nuovo exploit ottenuto a livello nazionale con il turno di ballottaggio, in Calabria non c’è pace per la Lega guidata da Matteo Salvini. A Reggio, città che ha tributato al partito un ottimo risultato alle ultime politiche tiene banco lo scontro frontale tra il coordinatore cittadino (ormai ex) Nuccio Recupero e il segretario regionale Domenico Furgiuele.





Appena qualche giorno fa Recupero, insieme al fratello Franco, aveva convocato una conferenza stampa nella sede reggina della Lega per denunciare oscure manovre del regionale contro di lui. Secondo Recupero la Lega aveva deciso l’avvicendamento del coordinamento reggino senza neanche avvisare i diretti interessati. E in barba ai risultati elettorali ottenuti.





La replica di Furgiuele è arrivata a stretto giro di boa dagli studi di Pubblica Piazza, la trasmissione di Lac, condotta da Pasquale Motta. Furgiuele aveva smentito le dichiarazioni di Recupero, anche se «quanto avvenuto – aveva detto Furgiele – sta facendo riflettere il coordinamento regionale».





Adesso il terzo passaggio della saga: il coordinamento reggino della Lega si schiera con Recupero e affida a uno nota stampa un duro atto d’accusa nei confronti di Furgiuele.





«Ci dispiace che Furgiuele consideri quello dell’unica città metropolitana della Calabria un “piccolo” coordinamento – scrivono gli esponenti del coordinamento - Ci duole maggiormente constatare che lo stesso coordinatore regionale abbia deciso di comunicare con il coordinamento reggino unicamente a mezzo stampa. Le esternazioni del primo deputato leghista calabrese, lanciate dagli schermi di una televisione locale, non hanno purtroppo chiarito la posizione dello stesso coordinamento regionale nei confronti dell’anomalia che si sta verificando nella città dello Stretto, e appaiono quasi minacciose e ritorsive quando parla di fantomatici approfondimenti che lo stesso coordinamento regionale starebbe per intraprendere sulla situazione reggina».





E dopo aver ricostruito la vicenda secondo il proprio punto di vista insistono: «Non capiamo l’ambiguità con la quale il coordinatore regionale dichiara in una intervista televisiva di non aver mai messo in discussione il coordinamento reggino. Vi è forse l’intenzione di sostituire i vertici dello stesso coordinamento con personalità più vicine ai suoi scopi? Cosa intende Furgiuele, quando parla di provvedimenti che il coordinamento regionale si accinge a prendere verso il coordinamento reggino? Una città come Reggio Calabria, che ha garantito il più grande apporto elettorale alla sua stessa elezione in Parlamento, merita più rispetto di quello fin ora fattivamente dimostrato dal coordinamento regionale. Crediamo al progetto portato avanti dal Ministro dell’Interno, ma non crediamo ai contrasti di potere all’interno del partito. Abbiamo totale e incondizionata fiducia nei confronti del coordinamento reggino nella persona del suo coordinatore, Nuccio Recupero, che dal 2015 a oggi è riuscito a incrementare in maniera costante e innegabile le adesioni al partito che, prima di lui, era costituito da una base numericamente inferiore».

Questo l’elenco dei sottoscrittori

