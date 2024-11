«Bisogna avere una strategia nazionale di ripartenza, graduale sì, ma ripartenza. Bisogna sbloccare i cantieri e sbloccare le risorse per le infrastrutture e soprattutto sburocratizzare le pratiche».



Lo scrive in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono. «Solo così - prosegue - si può pensare ad un programma concreto e immediato delle infrastrutture pubbliche, che permetta il mantenimento delle condizioni essenziali per non compromettere la sopravvivenza delle eccellenze industriali e produttive del nostro paese adeguando le regole sulla sicurezza, in tutte le aziende, magari con protocolli di regolamentazione.



È necessario far partire in ogni regione la costituzione di un tavolo politico con il coinvolgimento di tutti i parlamentari del territorio in modo da poter condividere e gestire meglio le esigenze a livello nazionale, valutando effettivamente le istanze degli imprenditori che continuano, con enormi sacrifici, a mantenere attive le loro aziende».