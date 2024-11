È candidata dalla coalizione di centrodestra nel collegio uninominale di Catanzaro per la Camera dei deputati oltreché come capolista nel collegio plurinominale della Calabria e in seconda posizione nel collegio di Ragusa-Siracusa

Wanda Ferro è nata a Catanzaro il 24 marzo 1968. Si è diplomata al liceo linguistico e poi ha completato i suoi studi presso l’Università degli Studi della Calabria, laureandosi in Lettere Moderne.

È sempre stata impegnata nel sociale e la sua attività politica ha avuto inizio in giovane età. Per tre volte è stata consigliere comunale di Alleanza Nazionale nella sua città natale, poi ha ricoperto il ruolo di assessore alla cultura e infine è stata eletta presidente della provincia di Catanzaro. Nel 2018, con Fratelli d’Italia, è entrata alla Camera dei Deputati.

Nel 2019, Wanda è finita nuovamente al centro del gossip per il suo presunto matrimonio con l’imprenditore Marco Caltagirone. L’interessata ha smentito tutto a Dagopsia sostenendo di essersi limitata a scambiare alcune battute scherzose sui social con questo fantomatico personaggio.

Nel 2014 è candidata presidente della Regione Calabria perdendo però contro Mario Oliverio. Riesce ad entrare poi in consiglio regionale solo nel 2017 dopo un lungo ricorso al Tar. Alle amministrative del 2022 si candida a sindaco di Catanzaro, venendo sostenuta dal suo partito ma non dalle altre forze di centrodestra, che hanno sostenuto o il docente universitario Valerio Donato o il presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro Antonello Talerico. Al primo turno del 12 giugno ottiene il 9,16% dei voti, arrivando quarta e non accedendo al ballottaggio, ma venendo eletta consigliere.

Alle elezioni politiche 2022 è candidata dalla coalizione di centrodestra nel collegio uninominale di Catanzaro per la Camera dei deputati oltreché come capolista nel collegio plurinominale della Calabria e in seconda posizione nel collegio di Ragusa - Siracusa.