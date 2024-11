Wanda Ferro, esponente di Fratelli di Italia, in una nota stampa tranquillizza sulle sue condizioni di salute: «A seguito delle notizie pubblicate dalla stampa dopo che il collega Cirielli è risultato positivo al covid-19, voglio tranquillizzare le persone con cui sono stata a contatto, poiché, anche in seguito all’iniziativa avviata dall’ufficio di presidenza della Camera, mi sono rivolta alle autorità sanitarie come previsto dai protocolli e sono stata sottoposta a tampone, che ha avuto esito negativo», scrive.

L'onorevole poi aggiunge: «Per quanto riguarda le preoccupazioni legate alla convocazione del prossimo Consiglio regionale, faccio presente che tutte le riunioni e gli incontri a cui ho partecipato insieme ai consiglieri sono avvenuti in un periodo precedente all’esame diagnostico, quindi è da escludere, per quanto mi riguarda, ogni ipotesi di contagio».