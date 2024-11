La vicecoordinatrice regionale di Forza Italia Wanda Ferro aveva deciso di presentare ricorso contestando la sua mancata elezione a Palazzo Campanella

E' stata fissata per mercoledì 19 ottobre l'udienza in Corte costituzionale sul ricorso intentato da Wanda Ferro, a seguito del suo mancato ingresso in Consiglio regionale, contro la legge elettorale calabrese modificata sul finire della precedente legislatura.



La data dell'udienza è stata comunicata all'ex candidata alla presidenza della Regione del centrodestra dal suo legale, il costituzionalista professor Francesco Saverio Marini. Come giudice relatore è stato designato l'ex premier Giuliano Amato. La decisione della Consulta è attesa verosimilmente per metà novembre.