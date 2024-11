Si è tenuto ieri a Roma un vertice tra il ministro Delrio e il governatore Mario Oliverio. Via libera alla Zes di Gioia Tauro, alta velocità, riqualificazione della statale 18 e potenziamento strutture aeroportuali

Il Presidente della Regione Mario Oliverio, accompagnato dall’Assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno e dall’Assessore al sistema della Logistica Francesco Russo, ha illustrato al Ministro Graziano Delrio le proposte regionali in tema di infrastrutture, logistica e servizi per la mobilità.

"E' stato un incontro proficuo e costruttivo - ha dichiarato il governatore Mario Oliverio - Tali proposte costituiscono il quadro generale di riferimento che sarà oggetto di ulteriori incontri con la presenza di RFI, ANAS, ENAC, TRENITALIA per approfondire i singoli aspetti che saranno compresi nell’Intesa generale quadro tra Governo e Regione"



Il Presidente ha discusso con il Ministro dei principali temi per lo sviluppo della regione: i collegamenti ferroviari tra la Calabria e Roma in direzione della realizzazione dell’Alta Velocità tra Battipaglia e Reggio Calabria e dell’ammodernamento e miglioramento dei servizi ferroviari della fascia ionica. Al miglioramento della logistica saranno destinati gli interventi del PON Trasporti al fine di rafforzare i servizi tra Gioia Tauro, area centrale del sistema logistico regionale, e la direttrice ionica.



Le misure sul sistema infrastrutturale stradale saranno destinate prevalentemente a interventi di completamento dell’autostrada SA/RC, di ammodernamento della 106 Ionica con la messa in sicurezza dei tratti che presentano maggiori criticità, di messa in sicurezza della SS 18 e di completamento delle trasversali, a partire dalla Trasversale delle Serre.



Il Presidente ha illustrato al Ministro il provvedimento adottato nei giorni scorsi dalla Giunta per l’attivazione della ZES a Gioia Tauro, sul quale il Ministro ha garantito il suo impegno. Altro aspetto rilevante riguarda la proposta di istituire una Autorità portuale unica per tutta la portualità calabrese ed il collegamento ferroviario con i porti di Corigliano e Crotone, nonché la realizzazione del gateway a Gioia Tauro. .

E’ stato affrontato anche il tema del sistema aeroportuale. A tal proposito il Presidente Oliverio ha espresso soddisfazione per il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri in merito alla classificazione degli aeroporti di Crotone, Lamezia e Reggio. In questo ambito è stata sottolineata la necessità di realizzare investimenti per la riqualificazione infrastrutturale dei tre aeroporti nel quadro di una azione più generale volta a migliorarne la capacità gestionale.



Relativamente ai temi del sistema idrico e dell’assetto idrogeologico, si è deciso di convocare un apposito incontro.

Il Presidente Oliverio a conclusione della riunione ha espresso soddisfazione affermando che “è stato un primo incontro proficuo e positivo. Una buona base per pervenire ad una Intesa Istituzionale tra Governo e Regione per affrontare concretamente l’ammodernamento infrastrutturale della Calabria ed il suo collegamento con il Paese e l’Europa. Devo ringraziare Del Rio per l’apertura e la disponibilità dimostrata sulle proposte da noi avanzate ma anche per l’impostazione generale assunta dal Ministero delle Infrastrutture relativamente al disegno dell’ ammodernamento infrastrutturale nel Mezzogiorno e nella nostra Regione”