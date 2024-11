Il vice segretario provinciale del Pd non condivide le motivazioni che sarebbero alla base della chiusura e parla di una 'solidarietà pelosa ed interessata'.

La chiusura tout court del circolo del Pd di Decollatura, nel lametino, come sostegno al sindaco Anna Maria Cardamone che ha lasciato la segreteria provinciale del partito dopo uno scontro in merito al dimensionamento scolastico, non va giù a molti.



Ora a prendere la parola usando termini diretti e taglienti è il vice segretario provinciale del Pd di Catanzaro, Davide Zicchinella, secondo cui «il circolo di un partito che si dice democratico, semplicemente e politicamente, non può essere mai sciolto, per nessun motivo men che mai a discrezione dei referenti di turno, perché tale organismo collettivo non è nella disponibilità né del sindaco né degli amministratori pro tempore, ma appartiene esclusivamente alla comunità locale e in questo senso va difeso strenuamente proprio in quanto presidio di democrazia».



E poco importa se si sia trattato di un gesto di solidarietà. «La chiusura del circolo di Decollatura non può essere manipolato dalla solidarietà pelosa ed interessata di chicchessia», afferma Zicchinella che chiede che il circolo venga riaperto prima possibile e restituito alla comunità.



Tra l’altro sono intervenuti sulla vicenda, partita, lo ricordiamo, dal piano di dimensionamento scolastico varato dalla Provincia, i sindaci del comprensorio che sostengono il nuovo documento definendolo «frutto di un impegnativo lavoro di mediazione condotto con attenzione dall’amministrazione provinciale nel rispetto di delicati equilibri ed esigenze territoriali».

Tiziana Bagnato