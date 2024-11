Anche il consigliere regionale Pietro Molinaro contesta la delibera della giunta Spirlì che destina quasi 4milioni di euro a FinCalabra per gestire in affitto i 16 agglomerati industriali calabresi. Ospite della trasmissione Prima della Notizia, il politico leghista ha risposto alle domende del direttore Pasquale Motta, all'indomani dell'intervista con cui il presidente della commissione Vigilanza, Domenico Giannetta, aveva spiegato le ragioni che avevano portato l'organismo, di cui fa parte anche l'ex presidente regionale di Coldiretti, a chiedere la revoca dell'atto. In particolare, ha rivelato Molinaro, «abbiamo trovato grave scoprire che il Corap vorrebbe cedere in affitto il ramo d'impresa al prezzo simbolico di 10 euro al mese».