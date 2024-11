La scelta di istituire una ztl nel centro storico di Cosenza doveva essere discussa in commissione trasporti, nell’ambito di un processo decisionale partecipativo ed inclusivo dei consiglieri comunali. Lo sostengono in un comunicato gli esponenti del gruppo Cosenza Positiva-Fratelli d’Italia a Palazzo dei Bruzi, Giuseppe d’Ippolito, Maria Teresa De Marco e Annalisa Apicella.

Decisione appresa dalla stampa

«Negli ultimi anni – scrivono nella nota congiunta - abbiamo assistito ad una vera e propria rinascita di Cosenza: nuove infrastrutture, interessanti iniziative socioculturali, modifiche all’assetto. In quanto gruppo politico di maggioranza – aggiungono – siamo stati e siamo sempre vicini al sindaco Mario Occhiuto, sostenendone idee e progetti. Tuttavia, come più volte manifestato anche all’interno delle varie commissioni trasporti, quello della viabilità costituisce un punto su cui ci troviamo in disaccordo».

!banner!

I consiglieri lamentano di avere appreso della chiusura del tratto di Via Roma dinanzi le scuole e della istituzione della ztl nel centro storico dalla stampa, a cose fatte. «Auspichiamo – dicono gli esponenti di Cosenza Positiva - che in una prossima commissione trasporti si possa addivenire a dei correttivi, anche alla luce della richiesta fatta pervenire dalla Curia che deve essere tenuta in giusta considerazione».

Leggi anche: Centro storico, la Ztl sgradita a Guccione piace a ZonaDem

Occhiuto vs Nolè, braccio di ferro sulla ztl del centro storico di Cosenza

Ztl nel centro storico di Cosenza, la Curia minaccia il trasferimento

Cosenza, parte la Ztl nella città vecchia

Cosenza, attiva la Ztl nel centro storico -VIDEO

Cosenza, ztl lungo corso Telesio. Occhiuto: «Nuove iniziative per il centro storico»