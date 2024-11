Per 35 anni in Germania, dov’è nata da genitori crotonesi. E dove per tanti anni ha portato avanti il suo ristorante. Poi il ritorno a Crotone. Maria è una donna molto raffinata ed elegante. Punta molto alla qualità e cerca sempre di proporre le novità. Un occhio al territorio, l’altro all’innovazione. Così ha dato slancio all’Unique club restaurant. Con lei cerchiamo di capire le ragioni del suo rientro in patria dopo 35 anni vissuti in Germania. «Sono tornata per amore e per una voglia di riscatto verso il mio territorio».

L’impatto iniziale del ritorno in Calabria non deve essere stato facile. Troppe le differenze. E poi c’era da ripartire daccapo. «È vero. Troppe le differenze. Soprattutto culturali e sociali. Ma a Crotone ho piantato le radici della mia famiglia. E da qui la voglia di rimettermi in gioco. Unique l’ho scoperta per caso… ma da subito ho creduto in questa possibile nuova avventura».

Unique porta la firma di Maria. E anche di Andrea. Un’avventura di coppia. «Andrea lo conosco da sempre. Siamo entrambi di Cotronei. Un’estate ci siamo incontrati... il resto è storia. Anche lui nutre una forte passione verso la ristorazione (anche se impegnato in altro settore lavorativo). È curioso e sempre alla ricerca di qualche piatto nuovo. Mi segue e mi sostiene. Mi supporta e sopporta in un lavoro, la ristorazione, che facile non è, soprattutto per una mamma come me».

La Calabria è una terra ospitale e accogliente come poche altre

«La Calabria è una terra bellissima. Quando tornavo per le ferie dicevo sempre ‘qui sembra che il tempo si sia fermato’. Per me questo è un segno positivo nel senso che qui la tradizione si tramanda da generazioni in generazioni. Dove la domenica è domenica e dove la famiglia è famiglia. Ecco, questa per me è la Calabria. I calabresi… che dire… ospitali come pochi, generosi come solo il calabrese può essere e con un grande cuore».

Cerchiamo di capire se c’è qualcosa che a Maria non piace della Calabria

«Le cose che non mi piacciono? Non ce ne sono, e non è ipocrisia. La Calabria è bella per davvero, ma bisognerebbe cambiare un po’ il passo rispetto alle altre regioni che di turismo vivono».

Unique sta facendo rumore… funziona il passa parola

«Si distingue per il servizio raffinato e elegante abbinato a una cucina dove la montagna incontra il mare e la tradizione incontra l’innovazione».

Nostalgia della Germania?

«Della Germania mi mancano sicuramente gli affetti come famiglia, amici e quello che è stato per anni il mio ristorante: ‘da Maria’. Un saluto da Maria in tedesco alla Calabria. Selten erkennen wir ,dass unser Land/ Volk von Außergewöhnlichem umgeben ist. Wünsche den/ unseren Kalabrien Volk alles liebe und gute. Che significa esattamente: “Raramente ci rendiamo conto che il nostro paese/popolo è circondato da cose straordinarie. Auguro al nostro popolo calabrese tutto il meglio».