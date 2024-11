Avviata la procedura di gara in leasing operativo per la fornitura dei nuovi mezzi che andranno a rinvigorire un parco ambulanze vetusto

«Mi auguro che entro il 31 dicembre 2018 questa provincia possa essere dotata di 14 ambulanze nuove che renderanno sicuramente più agevole l'operato dei nostri operatori del Suem 118». Così il direttore generale dell'Asp di Catanzaro Giuseppe Perri. La Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria infatti, su richiesta della stessa azienda, ha avviato la procedura di gara in leasing operativo per la fornitura di 14 nuove ambulanze destinate al 118 che andranno a rinvigorire un parco ambulanze vetusto, e che saranno distribuite tra Lamezia Terme, Maida, Falerna, Soveria Mannelli, Girifalco, Soverato, Isca, Taverna, Tiriolo, Catanzaro, Catanzaro Lido, Sersale, Chiaravalle e Sellia.

«Abbiamo molte ambulanze con oltre 500 mila chilometri, in un settore altamente nevralgico qual è quello della assistenza in emergenza urgenza - ha aggiunto Perri - questa procedura è iniziata circa 3 anni fa. Giorno 6 agosto è il termine ultimo per la presentazione delle offerte di gara. Spero che questa gara venga svolta nell'assoluta legalità e in tempi accettabili». Ma cosa prevedere la formula del leasing operativo? «Vuol dire che chi si aggiudicherà la gara dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria sia della macchina che delle apparecchiature elettromedicali. Inoltre in caso di rottura dell'ambulanza, entro un'ora dalla comunicazione, la ditta aggiudicataria è obbligata a presentare l'ambulanza sostitutiva».