La Coopervice ha convocato le sigle per ridiscutere i termini contrattuali dei 15 dipendenti assunti per il servizio di trasporto pazienti

Il 23 marzo è la data da cerchiare in rosso sul calendario per le quindici unità lavorative assunte al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per svolgere il servizio di trasporto per pazienti traumatizzati. La ditta che ha avuto in gestione l'appalto potrebbe, infatti, tornare sui propri passi riconoscendo ai dipendenti il contratto con una qualifica di livello superiore. Proprio sulla regolarità delle mansioni svolte dai lavoratori nel reparto di Emergenza-Urgenza del nosocomio cittadino erano infuriate nelle settimane scorse le polemiche.

Addetti alle pulizie in corsia

Benché infatti il capitolato d'appalto, redatto dall'azienda ospedaliera, prevedesse la fornitura di personale specializzato a svolgere le attività di trasporto dei pazienti traumatizzati, la ditta che aveva ottenuto in gestione il servizio aveva applicato ai lavoratori contratti da addetti alle pulizie. Da qui, le polemiche sull'ooportunità che lavoratori privi di competenze lavorassero a stretto contatto con feriti gravi o malati affetti da patologie croniche.

L'epilogo

Nei giorni corsi, la Coopservice, società veronese aggiudicataria dell'appalto, ha trasmesso ai sindacati - Cgil e Uil - una missiva fissando per il 23 marzo un incontro finalizzato a ridiscutere i termini del contratto delle quindici unità lavorative.

Luana Costa