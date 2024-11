Era attesa da tempo ma in molti avevano perso ormai le speranze. E invece proprio questa mattina il direttore generale Giuseppe Panella ha proceduto alla nomina del direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La casella era rimasta a lungo vuoto e le funzioni finora erano state svolte dall'avvocato Vittorio Prejanò, in qualità di facente funzione. Nella delibera vergata dal direttore generale viene nominato direttore amministrativo Antonio Mantella, catanzarese di 54 anni, attualmente direttore generale della Fondazione Università Magna Grecia.

Con una laurea in Giurisprudenza e iscritto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro, Antonio Mantella vanta numerose collaborazioni con aziende sanitarie e ospedaliere regionali. Le più recenti lo vedono però impiegato al dipartimento regionale Tutela della Salute, con funzione di dirigente in temporaneo utilizzo nel settore di controllo delle attività del servizio sanitario regionale. In precedenza era stato assunto all'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia in qualità di responsabile del sistema informativo.

Luana Costa