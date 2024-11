La consigliera comunale di Obiettivo Comune, Manuela Costanzo, ha richiesto in forma ufficiale un incontro al prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino per discutere della situazione in cui da tempo versa il personale infermieristico e gli operatori sociosanitari dell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio. «Lo stato d’agitazione che il personale ha proclamato da giorni – ha detto Manuela Costanzo – è finalizzato a ricevere, da parte dei vertici aziendali, un minimo di chiarezza sulla questione delle ferie e degli straordinari previsti entro la fine dell’anno che, a quanto risulta, non hanno nemmeno la certezza di venire retribuiti».

La consigliera ha, inoltre, sottolineato «i potenziali e negativi effetti che questa situazione potrebbe avere sui servizi erogati all’utenza dell’ospedale: entro la fine dell’anno il personale sarà “costretto” a utilizzare le ferie non godute perché chi dovrebbe andare in sostituzione non può avere la garanzia di vedersi riconosciuti gli straordinari. È una questione di diritti dei lavoratori che l’azienda è tenuta a rispettare. Mi auguro che al più presto – ha concluso Manuela Costanzo -, le organizzazioni sindacali e lo stesso Prefetto possano mettere i dipendenti nelle condizioni di lavorare in totale serenità, condizione fondamentale in un hub di emergenza qual è il Pugliese-Ciaccio».

l.c.