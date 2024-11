Siamo ormai in estate e in questo periodo dell'anno più che in altri si parla di diete, di alimentazione, si cerca di perdere qualche chilo di troppo per affrontare al meglio la prova costume. Tante volte però non è così semplice liberarsi dei chili in eccesso a causa dell'insulino-resistenza, una condizione che consiste nella diminuzione della capacità delle cellule di rispondere all'azione dell'insulina.



Se ne parlerà nella nuova puntata di LaC Salute, curata da Rossella Galati, con il gastroenterologo e direttore della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'università Magna Grecia di Catanzaro, Ludovico Abenavoli e con Lucrezia, 30enne, insulino-resistente dalla nascita che sin da bambina ha dovuto fare i conti con problemi di obesità e di bullismo ma che oggi, attraverso i suoi canali social, ha deciso di aiutare molti giovani che come lei devono fare i conti con questa sindrome metabolica e con tutte le conseguenze che comporta. Appuntamento sabato alle 15.00 su LaC Tv canale 19.