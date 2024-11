A far data dal 26 dicembre (open Day senza prenotazione) e a seguire in tutti i fine settimana (sabato e domenica, per i quali sarà aperta la piattaforma per le prenotazioni) dalle ore 9 alle ore 19 sarà disponibile un centro vaccinale anti covid per i bambini dai cinque anni in poi.

Il polo vaccinale sarà dedicato esclusivamente ai bambini e i pediatri della Fimp (federazione italiana pediatri) della provincia di Vibo Valentia saranno presenti per la somministrazione dei vaccini. La sede vaccinale, ristrutturata per le esigenze sanitarie, è stata allestita in Via Salvo D’Acquisto, 2 (alle spalle della concessionaria Peugeot) di Vibo Valentia.

I pediatri -si legge nella nota del segretario provinciale Federazione italiana medici pediatri, Gianfranco Manfrida- hanno accolto con entusiasmo lo sforzo organizzativo della dirigenza Asp di Vibo Valentia che ha portato in tempi molto brevi alla realizzazione della struttura. Il continuo confronto con la dottoressa Maria Bernardi, commissario straordinario e con lo staff organizzativo dell’Azienda sanitaria, dottor Brissa, dottoressa Giordano e dottor Nocera – si fa presente - sono sicuramente ottime premesse per l’avvio della vaccinazione anti covid ai bambini.

«I pediatri in sintonia con le comunità scientifiche mondiali – conclude infine la nota - raccomandano la vaccinazione, in un momento nel quale la costante crescita dei contagi si registra prevalentemente nelle scuole e tra soggetti non vaccinati».