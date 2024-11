Nel corso del 2021 invece con le Poste sono stati consegnati quasi 700mila sieri. Ecco come verranno distribuiti nei territori

Con la consegna di ulteriori 28.800 dosi di vaccini Moderna, in programma domani mattina, mercoledì 13 gennaio, da parte di Sda, corriere di Poste Italiane, si supererà la quota di 100mila sieri recapitati in poco meno di due settimane. I dettagli contenuti in una nota stampa.

La distribuzione dei vaccini

Le dosi verranno distribuite con i mezzi speciali di Sda, attrezzati di celle frigorifero, che raggiungeranno le strutture sanitarie territoriali delle cinque province calabresi. I vaccini saranno così ripartiti: 10.400 dosi arriveranno a Castrovillari, 5.400 saranno destinate a Lamezia Terme, 2.500 dosi ciascuno a Vibo Valentia e Crotone, mentre 8.000 verranno consegnate a Melito Porto Salvo. La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche in queste occasioni in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano.

Oltre 700mila vaccini consegnati nel 2021

Durante il 2021, Poste Italiane ha consegnato in tutta la Calabria, quasi 700mila dosi di vaccini anti-covid19 e garantito la prenotazione ed il relativo tracciamento della vaccinazione, grazie ad una piattaforma informatica messa a disposizione dei cittadini calabresi.

A tal proposito, l’azienda ricorda che la prenotazione per la vaccinazione si può effettuare collegandosi direttamente alla piattaforma aziendale, raggiungibile all’indirizzo web prenotazioni vaccino, inserendo il proprio nome, cognome e codice fiscale.

I cittadini calabresi, inoltre, possono richiedere la vaccinazione ai circa 900 portalettere di Poste Italiane, quotidianamente in servizio nei Comuni della Calabria, o semplicemente recandosi presso uno dei tanti sportelli automatici Atm di Poste, presenti sull’intero territorio regionali, muniti di tessera sanitaria.