Il protocollo sperimentale inviato a Regioni e Cts per le valutazioni di competenza. Intanto da lunedì tre regioni entrano in zona bianca

Vaccini anti covid in discoteca per contribuire attivamente anche alla campagna per l'immunizzazione dei giovani. La struttura del commissario straordinario all'emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha infatti inviato alle Regioni e al Cts «per le valutazioni di competenza» il protocollo sperimentale di Silb Fipe per la «riapertura in sicurezza del settore dell'intrattenimento danzante nella piena compatibilità con la tutela della salute di utenti e lavoratori». Inoltre nella mail si rappresenta «la disponibilità degli utenti del settore stesso a poter contribuire attivamente alla campagna vaccinale nazionale anti covid, con un'attenzione dedicata al settore giovanile».

Tre regioni in zona bianca

Nel frattempo continua a scendere l'incidenza dei casi Covid in Italia e da lunedì, per la prima volta da quando a novembre è entrato in vigore il sistema dei colori, saranno tre le regioni in zona bianca: per gli oltre 3 milioni di abitanti di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna cadranno tutte le restrizioni ad eccezione del distanziamento e dell'utilizzo della mascherina e fermo restando l'adozione dei protocolli di sicurezza previsti per i differenti settori. Una situazione che a metà giugno potrebbe essere quella in cui si troverà più della metà del Paese.