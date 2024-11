È stato riconfermato alla guida dell’Ordine dei medici della provincia di Catanzaro Enzo Ciconte, che ricopre l’incarico dal 1998. Dopo aver mantenuto per oltre venti anni la presidenza dell’ordine, attraversando fasi storiche molto diverse per la sanità calabrese, Ciconte guiderà quindi la categoria per il prossimo quadriennio.

Ciconte è specialista delle malattie dell’apparato cardiovascolare e dal 2000 ricopre l’incarico di primario di Cardiologia dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Con 716 preferenze è risultato il più votato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Ordine, e con la rinnovata fiducia dei colleghi può ora proseguire nel lavoro già avviato per la crescita della qualità della professione - è stato il primo in Italia ad istituire i corsi di management di alto profilo - ma anche per la salvaguardia della dignità dei medici, il miglioramento delle condizioni lavorative, lo sviluppo della sanità territoriale, ospedaliera, universitaria.

Consiglio direttivo

Nel Consiglio direttivo sono stati eletti anche Alfonso Ciacci, Stefania Renne, Giancarlo Valenti, Giuseppe Caridi, Luca Gallelli, Rosario Colace, Gennaro De Nardo, Nino Accorinti, Antonio Guerra, Vincenzo Larussa, Pasquale Puzzonia, Francesco Esposito, Serena Marianna Lavano, Giuseppina Rita Teresa La Chimia, Salvatore De Filippo e Michele De Masi.

Ufficio di presidenza

Dell’ufficio di presidenza, eletto dal consiglio direttivo, fanno parte anche Vincenzo Larussa (vicepresidente); Gennaro De Nardo (consigliere segretario)I e Pasquale Puzzonia (tesoriere).

Eletti Commissione albo odontoiatri

Nella CAO, la Commissione albo odontoiatri, è stato riconfermato il presidente “uscente” Salvatore De Filippo. Come segretario è stato nominato Nicola Rocca. Nella Commissione sono stati eletti Michele Demasi, Giuliana Menniti, Giuliana Truglia e Nicola Rocca.

Eletti Collegio revisori

Nel Collegio dei revisori sono state elette Daniela Morica e Amalia Oliva. Supplente Renata Felicia Tropea.