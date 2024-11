Si terrà il 15 febbraio alle 10 nell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme il convegno “La sindrome fibromialgica, come gestirla, come curarla”.

L’evento vedrà la partecipazione dell’Associazione Italiana Fibromialgica (Aif) e precederà l’inaugurazione dello sportello informativa sulla patologia.

Oltre alla presenza della referente regionale Aif Dosolina De Rose, interverranno Bruno Lucchino, specialista in reumatologia, Valeria De Luca, biologa nutrizionista e Caterina Ermio neurologa.

Durante i lavori del convegno verrà dati i dettagli sull’apertura nel nosocomio lametino dello sportello informativo dove accedere gratuitamente, avere informazioni ed avere anche la possibilità di consultarsi con dei medici professionisti.

«Per troppo tempo siamo stati considerati malati immaginari ed invisibili – si legge in una nota diramata dagli organizzatori - ma la fibromialgia è una sindrome dolorosa e complessa che ha bisogno di essere presa in carico sotto più aspetti. L’inizio di questo percorso ci dà la speranza che qualcosa inizia a muoversi per noi e finalmente non sentirci più sole».