VIDEO | Nel giorno di Natale la VI edizione della manifestazione promossa per raccogliere fondi a favore della ricerca e per esprimere vicinanza a chi lotta contro la malattia

Solidarietà e Natale vanno inevitabilmente a braccetto. Forse non c’è occasione migliore per dimostrare attenzione verso gli altri e sensibilità verso tematiche cruciali come la ricerca scientifica in campo medico.

Ne sono convinti i volontari Airc di Pizzoni, che per la sesta volta hanno organizzato una suggestiva iniziativa di solidarietà per promuovere la raccolta fondi a favore della lotta contro il cancro. La notte dei desideri, questo il titolo della manifestazione, si svolgerà il 25 dicembre nella villa comunale del comune della provincia vibonese, dove alle 18 saranno lanciate centinaia di lanterne cinesi per ricordare coloro che hanno combattuto contro la malattia del secolo ma non ce l’hanno fatta e chi ogni giorno lotta per sconfiggere il cancro senza mai mollare.

Il ricavato sarà devoluto interamente alla fondazione Airc - Comitato Calabria.