VIDEO | Lo sportello off limits per carenza di personale. La Uil all'attacco dei commissari: «I disagi diventeranno drammi»

Non sembra avere fine l’emergenza all’ospedale di Locri. Da stamane l’ufficio ticket è chiuso per carenza di personale. La comunicazione agli utenti arriva attraverso due righe affisse al vetro dello sportello, con un invito a rivolgersi direttamente negli ambulatori dove viene erogata la prestazione richiesta. Una paralisi inaccettabile per la Uil-Fpl che punta il dito contro la gestione commissariale della sanità calabrese e chiede risposte immediate. «Qui se un dipendente ha un raffreddore si chiude un ufficio – attacca il sindacalista della Uil Firmo Micheli – Sono situazioni che si verificano giornalmente sia nei reparti che negli uffici amministrativi».

Ad oggi nessuna certezza sulla data di riapertura dello sportello, con buona pace dello spirito di servizio e di una struttura sempre più abbandonata al suo destino. «Senza una redistribuzione seria del personale e di un censimento di tutte le risorse umane del nosocomio locrese per l’utenza i disagi diventeranno drammi».