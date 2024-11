VIDEO | La perdita dei capelli per i bambini con patologie tumorali è sicuramente un momento traumatico. Per sdrammatizzare la malattia, nel reparto di ematoncologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro è stata organizzata una singolare iniziativa dal Lions Club insieme all'attore Enzo Colacino

È nata nel reparto di Ematoncologia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, diretto da Maria Concetta Galati, la "segreta congrega degli scapigliati", un gruppo di valorosi combattenti che ogni giorno dimostrano forza e coraggio nella loro battaglia contro la malattia. L'attore catanzarese Enzo Colacino nei panni di Giangurgolo, la maschera tipica calabrese, ha consegnato ai piccoli pazienti una bandana colorata e una medaglia, per sdrammatizzare attraverso il gioco la malattia e in particolare la perdita dei capelli. «È la complicanza transitoria che nel tempo non dà nessuna sequela, però è quella che colpisce di più la loro sensibilità - spiega Galati -. Ci sono complicanze molto più gravi che vengono percepite come meno dolenti».

Donare un sorriso

L'iniziativa è stata organizzata dal Lions club Catanzaro Host, presieduto dal direttore del reparto di pediatria Giuseppe Raiola: «I risultati sono sotto gli occhi di tutti. È stata una bellissima giornata alla quale hanno aderito con allegria i bambini ed era proprio quello che volevamo». «Il nostro motto è quello servire gli altri. E quale cosa più bella di servire chi sta male e ha bisogno anche solo di un po' di speranza e di vedere il sorriso - aggiunge il past president Lions Club Catanzaro Host Antonio Scarpino -. Noi cerchiamo di fare questo, se ci riusciamo non lo so ma sicuramente ci mettiamo molto impegno». Per Colacino: «L'augurio che facciamo a questi bambini è quello di poter essere valorosi e combattenti e di avere il coraggio di andare a lottare fuori, di abbandonare questo campo di battaglia e ritornare alla vita di tutti i giorni».