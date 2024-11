Si è insediato alle 18 di stasera il nuovo commissario dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio e del policlinico Mater Domini Giuseppe Zuccatelli. Ha fatto una rapida visita negli uffici amministrativi di via Madonna dei Cieli per poi accommiatarsi per prendere possesso anche di quelli dell'azienda universitaria Mater Domini. Il professionista è stato infatti indicato dal Consiglio dei Ministri a ricoprire il duplice ruolo di commissario di entrambe le strutture sanitarie. Domattina tornerà al Pugliese per una riunione tecnica con tutti i dipendenti prima di partire per Roma.

In mattinata si è insediato all'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, il nuovo commissario Giuseppe Giuliano.

Luana Costa