Maurizio Stumbo di Belvedere Marittimo, vara uno strumento informatico per il monitoraggio delle prescrizioni

Se la Regione Lazio è riuscita a risparmiare circa 41 milioni di spese farmaceutiche lo deve al progetto di un team guidato da un calabrese. Si tratta di Maurizio Stumbo, originario di Belvedere Marittimo, sulla costa tirrenica cosentina, direttore dei sistemi informativi di Lazio Crea, società in house dell’amministrazione guidata da Nicola Zingaretti.

Uno strumento informatico per monitorare le prescrizioni

L’attività condotta dal gruppo di lavoro di Maurizio Stumbo, attraverso la creazione di uno strumento informatico di monitoraggio, ha consentito una rapida e costante diminuzione delle prescrizioni e del costo pro capite dei farmaci per le famiglie laziali. I dati inoltre, sono stati messi a disposizione della Croce Rossa in occasione del sisma di Amatrice del 2016 per avere informazioni sui farmaci maggiormente utilizzati nelle zone terremotate. Questo ha permesso di inviare spedizioni di medicinali veramente necessari in quelle zone.

Sistema premiato con un riconoscimento internazionale

Le caratteristiche della soluzione hanno permesso di estendere le analisi a funzionalità di geolocalizzazione. Questo tipo di analisi ha permesso di rilevare possibili situazioni anomale nella misura in cui la prescrizione avveniva in un determinato luogo ma veniva consumata a in una farmacia distante dall’ASL di competenza. Questo sistema è stato premiato con il Pentaho Excellence Award 2017, prestigioso riconoscimento internazionale destinato ai progetti più innovati ed efficaci. Maurizio Stumbo inoltre, è stato scelto per rappresentare Lazio Crea nel consiglio di amministrazione di Assinter Italia, l’Associazione delle Società per l’Innovazione Tecnologica nelle Regioni.