È l'iniziativa del gruppo 'Crotone ci mette la faccia' che ha organizzato la raccolta sul lungomare pitagorico. Sabato prossimo i doni saranno consegnati ai bambini del nosocomio catanzarese

La generosità dei crotonesi è immensa: la riprova sono le donazioni ricevute dal gruppo “Crotone ci mette la faccia” che questa mattina, sul lungomare pitagorico, ha organizzato la raccolta di giocattoli, dolci e pennarelli da destinare ai bambini e ragazzi ricoverati nel reparto di Oncoematologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Nonostante la giornata grigia che non ha rispecchiato i canoni del clima classico primaverile, di buon mattino sono stati già raccolti tre scatoli pieni di regali che saranno portati sabato prossimo nel nosocomio catanzarese. Piccoli gesti fatti con il cuore, senza bisogno di riflettori, per donare qualche attimo di spensieratezza a chi si trova in cura nel reparto sopra citato.

Il gruppo “Crotone ci mette la faccia” è nato cinque anni fa per portare alla ribalta tutte le storie dei malati oncologici, e dei loro parenti, di questa terra maledetta per un verso, ma che dall'altro dimostra di avere un cuore enorme quando si tratta di fare azioni nobili come quella di stamattina. Soddisfazione è arrivata dai ragazzi e ragazze che hanno promosso per il terzo anno l'iniziativa “Regala un sorriso”: «ai crotonesi tutto si può dire, tranne che non siano solidali – ha commentato Tina De Raffaele, una delle ideatrici del gruppo – devo dire la verità, rispondono molto generosamente». «È un gesto che non costa nulla – ha commentato uno dei ragazzi – per far sorridere chi purtroppo sta peggio di noi». La raccolta continuerà fino a giovedì 19 aprile, per chi volesse contribuire può contattare il gruppo tramite la pagina Facebook Crotone ci mette la faccia.