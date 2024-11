In Calabria nella giornata di ieri sono state somministrate 22.122 dosi di vaccino anti Covid, secondo quanto comunica la Protezione civile regionale. Una cifra che porta il totale a oltre 900mila inoculazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale.

L’ultimo report del governo registra la risalita della Calabria in sestultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate (ieri era quartultima): nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’89,9%, meglio della Sardegna (85,1%), del Firuli (87,9%), della Provincia autonoma di Bolzano (89,1%%), della Valle d'Aosta (89,4%), del Lazio (89,8%); mentre la media nazionale è 92,5%.

Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 901.327 vaccini su 1.002.850 consegnati. Nella regione le dosi sono state somministrate finora a 148.621 over 80, 304.997 soggetti fragili e caregiver, 90.462 operatori sanitari, 31.148 personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie o lavori a rischio, 29.332 ospiti di strutture residenziali, 85.576 fascia 70-79 anni, 75.889 fascia 60-69, 32.012 personale scolastico, 22.692 comparto sicurezza e difesa, 80.595 “altro”.

Intanto, è in corso il Vax weekend dedicato agli over 80. Dopo la giornata di ieri, anche oggi gli ottuagenari potranno recarsi in 64 centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio regionale per ricevere il siero senza prenotarsi.