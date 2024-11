Arriveranno domani mattina, mercoledì 10 marzo, in Calabria a Castrovillari (Cosenza) altre dosi di vaccini AstraZeneca. I furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere, prenderanno in consegna 13.300 dosi e procederanno alla consegna raggiungendo le seguenti destinazioni finali: Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Melito Porto Salvo. È quanto si legge in una nota di Poste Italiane.