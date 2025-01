Sarà inaugurata all’ospedale Annunziata giovedì 30 gennaio. Il dg De Salazar: «Abbiamo voluto creare un luogo che potesse raccogliere il disagio delle mamme in difficoltà con la speranza e la fiducia anche di un ripensamento»

Giovedì 30 gennaio alle ore 10,30, sarà presentata alla cittadinanza la “Culla per la vita”, uno spazio di sicurezza e anonimato, realizzato all’ospedale Annunziata per aiutare la donna che non può tenere il neonato, a preservare la vita e affidarlo alle cure dei sanitari, che avvieranno il percorso di adozione.

«La Culla è un luogo per la vita – ha dichiarato il Direttore Generale, Vitaliano De Salazar – contro il pregiudizio, accanto alle donne. Abbiamo voluto creare un luogo che potesse raccogliere il disagio delle mamme in difficoltà, in una scelta difficile, con la speranza e la fiducia anche di un ripensamento».

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno le autorità civili e militari e sarà presente il vescovo, monsignor Giovanni Checchinato.

La Culla per la Vita dell’Annunziata è inserita nella rete nazionale culleperlavita.it.