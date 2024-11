E’ una delle novità emerse durante l’incontro ‘Sos Ospedale’ organizzato dal Comitato 19 marzo per evitare la chiusura di ben dieci reparti così come indicato nel decreto 30 vergato dal commissario ad Acta Scura

Una nuova unità nel reparto di Oncologia e la nascita di quello di Neurologia. E’ questa la buona notizia emersa durante la manifestazione pubblica “Sos Ospedale” organizzata a Lamezia Terme dal Comitato 19 marzo. A dirlo il direttore generale dell’Asp di Catanzaro Giuseppe Perri intervenendo all’incontro nato per scongiurare l’applicazione del decreto 30 sulla riorganizzazione ospedaliera che prevede la soppressione di dieci reparti del nosocomio. Un taglio mortale per la struttura che finirebbe così a non avere ragione di esistere, riuscendo a mala pena a coprire le funzione di ambulatorio nonostante al momento abbia un bacino di utenza di 150 mila persone.

Al Teatro Grandinetti non sono mancati i momenti caldi, specie per la mancanza di parlamentari nostrani ad eccezione di Sebastiano Barbanti che ha invitato a non fidarsi di chi tenta di strumentalizzare la questione dell’ospedale per fini politici e partitici.

Il dg Perri ha, invece, invocato un intervento sul personale, visto che il turnover bloccato, ha spiegato, sta portando allo stremo le già poche forze in uso nell’ospedale, mentre il consigliere dell’Ncd Baldo Esposito, presidente della commissione Riforme del consiglio regionale, si è schierato a favore della nascita del Trauma Center nella città della Piana sottolineando che questo dovrà però essere improntato sulla ricerca, la produzione e la commercializzazione.

