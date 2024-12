Un intervento delicato e altamente innovativo, il primo in regione e tra i primi nel Meridione, è stato eseguito con successo al Centro Cuore del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria. Le Unità Operative Complesse di Cardiologia e di Cardiochirurgia, dirette rispettivamente da Frank Benedetto e da Pasquale Fratto, insieme a tutta l’équipe del Centro Cuore, nei giorni scorsi hanno infatti impiantato con successo, su un paziente di 78 anni affetto da stenosi aortica severa, la nuova valvola transcatetere “Sapien 3 Ultra”, prodotta con il tessuto “Resilia”.

Che cos’è il tessuto “Resilia”: si tratta di un tessuto pericardico bovino, realizzato con tecnologie d'avanguardia, che conserva l'integrità, ritarda la calcificazione e ha prestazioni emodinamiche prolungate. Il tessuto è il risultato di quasi 20 anni di ricerca e sviluppo ed è indicato per i pazienti ad alto rischio per l’intervento chirurgico.

L’obiettivo di questa tecnologia è di migliorare la qualità della vita, offrire esiti duraturi nel lungo termine ai pazienti e creare opzioni di trattamento future. E d’altronde, oggi i pazienti vivono più a lungo e hanno una vita più attiva, con aspettative più alte sia rispetto alla loro salute che alla qualità della vita. Pertanto, la gestione ottimale delle malattie delle valvole cardiache ha un ruolo sempre più importante, come dimostrano la grande attenzione ed i progressi effettuati negli ultimi dieci anni in campo cardiologico dal Gom, nei quali rientra a pieno titolo l’istituzione del Centro Cuore, un’unità in cui le discipline cardiovascolari (Cardiologia, Terapia Intensiva Cardiologica e Cardiochirurgica, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare) si interfacciano e lavorano a stretto contatto per dare risposte concrete ed efficaci al bisogno di salute dei cittadini calabresi.

Anche alla luce del recente impianto della nuova valvola aortica transcatetere innovativa, il Centro Cuore del Gom si conferma tra i primi centri del Sud Italia di cardiologia interventistica per l’utilizzo di terapie innovative per il trattamento delle patologie cardiovascolari.