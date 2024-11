Nella mattinata di ieri sono stati consegnati i lavori per la costruzione della Casa di comunità di Filadelfia. Alla cerimonia erano presenti il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, il sindaco di Filadelfia Anna Bartucca, il consigliere regionale Francesco De Nisi, il presidente dell'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri di Vibo Valentia Antonino Maglia e gli amministratori del Comune di Filadelfia. Il generale Battistini ha espresso grande soddisfazione per l'avvio dei lavori della prima casa di Comunità della provincia di Vibo Valentia, una delle prime in tutta la Calabria. Ha assicurato «il massimo impegno per un prossimo avvio di tutti i sei interventi programmati in provincia di Vibo».

Quello di Filadelfia – si legge in una nota stampa - è un progetto ambizioso: consta di due lotti per un investimento complessivo di oltre 2.5 milioni di euro. La Casa della Comunità prevede un modello di intervento multidisciplinare: vi opereranno équipe multi - professionali composte da medici di Medicina Generale, pediatri di Libera Scelta, specialisti ambulatoriali, infermieri e psicologi. Garantita, inoltre, la presenza medica per 24 ore sette giorni su sette, anche attraverso l’integrazione della continuità assistenziale e la presenza infermieristica per 12 ore, sette giorni su sette. Stando al cronoprogramma, la conclusione dei lavori è prevista entro la metà del 2025. Poi la struttura verrà equipaggiata con le attrezzature medicali e di diagnostica per inserirla nel Sistema sanitario provinciale.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale De Nisi per il primo traguardo raggiunto con l'avvio dei lavori. De Nisi ha garantito totale impegnando e vigilanza affinché i lavori proseguano senza intoppi. Il consigliere regionale ha ringraziato il commissario straordinario Battistini «per il grande ed efficace lavoro di riorganizzazione dell'intera Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia» e il presedente della Regione Calabria Roberto Occhiuto «che con celerità e senza indugio ha destinato importanti risorse per i servizi sanitari dell'intero comprensorio Angitolano».