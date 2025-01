Liste d’attesa interminabili e pazienti in pericolo: l’avvocato ed ex consigliere regionale Graziano Di Natale denuncia le gravi criticità del sistema sanitario cosentino.

Liste d’attesa, la denuncia di Di Natale

«Sei mesi fa è stato approvato il Decreto Legge n°73/2024 per ridurre le liste d’attesa nella sanità pubblica ma oggi la sua attuazione è bloccata. In Calabria – rende noto il già consigliere regionale Graziano Di Natale, sempre attento alle problematiche del sistema sanitario calabrese – e più in particolare all’Asp di Cosenza è stato attribuito un finanziamento complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro per abbattere le liste di attesa.

Ci sono tantissime prestazioni - precisa- da recuperare che sarebbero dovute già essere effettuate dai primi giorni del 2025. In provincia di Cosenza in particolare esistono 25.660 prestazioni in lista e 12.830 prestazioni da erogare. La sanità pubblica – conclude Di Natale – dovrebbe garantire l’accesso alle cure a tutti ma dai dati emerge un quadro drammatico che rappresenta lo squilibrio tra servizi pubblici e privati».