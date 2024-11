Prenotare una prestazione specialistica o diagnostica, contattando telefonicamente il Cup dell’ospedale di Polistena, è praticamente impossibile. Il telefono squilla a vuoto e nessun operatore alza la cornetta per rispondere. L’unico modo quindi, per prenotare un esame, è attraverso il sito Cup della Regione, con grande difficoltà però, per chi non è avvezzo con la tecnologia o per gli anziani soli che non possono contare sull’aiuto di nessuno. È questo quanto emerso dall’esperimento che abbiamo voluto compiere, per tastare con mano i servizi offerti dalle strutture ospedaliere del territorio reggino.

Ospedale Polistena

Per due giorni abbiamo provato a contattare il numero che si trova sul sito dell’Asp di Reggio Calabria, corrispondente al Cup del “Santa Maria degli Ungheresi”, senza però mai riuscire a metterci in contatto con un operatore per prenotare una qualsiasi prestazione. Così, l’unica alternativa che abbiamo avuto, è stata quella di collegarci al Cup Calabria, dove effettuando alcune simulazioni, abbiamo scoperto che almeno i tempi di attesa, non sono lunghissimi. Per una Tac al colon retto per esempio, bisogna aspettare 63 giorni, mentre per una Tac ai reni o alle orecchie, il tempo di attesa è di 67 giorni. Aumentano leggermente i giorni di attesa se si vogliono prenotare delle ecografie: quella alla mammella è di 81 giorni.

