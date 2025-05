Il 24 maggio convegno nella sede del Fertility Center a Gioia Tauro: focus multidisciplinare sulle strategie per rallentare la denatalità

Il Gatjc Fertility Center organizza anche quest’anno il tradizionale convegno dedicato al tema della preservazione della fertilità, forte anche dei riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti – da ultimi il Best Quality Leadership Awards e il Green Economy Award per la qualità e la sostenibilità in sanità.

L’appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, è per sabato prossimo, 24 maggio 2025 con inizio dei lavori alle 9 nella sala convegni del Centro che ha sede a Gioia Tauro (RC).

I dati Istat, freschi di pubblicazione, confermano una volta di più la tendenza al ribasso per le nascite e segnalano che il trend è in calo anche per quanto riguarda la fecondità. Le potenziali conseguenze sono note da tempo e possono sintetizzarsi nel dato secco e allarmante che l’Italia invecchia e il ricambio generazionale è ormai ad alto rischio.

Con il suo convegno, il Gatjc intende fare il punto sulle possibili azioni da intraprendere per arginare il fenomeno della denatalità partendo proprio dal settore sanitario ma coinvolgendo tutte le figure che, sul tema, hanno un ruolo attivo; sapendo che il tema è trasversale e incrocia gli aspetti sanitari con quelli sociali.

Interverranno e tratteranno la denatalità, la fecondità, la preservazione della fertilità, sia dal punto di vista sociale che sanitario, ginecologi, biologi, oncologi, psicologi, medici di famiglia e professionisti operanti in altri settori quali sociologi, docenti scolastici e universitari, rappresentati di associazioni, esperti di social network.

Il convegno, la cui direzione scientifica è affidata al dottor Umberto Giacomo Tripodi, direttore sanitario del Gatjc, gode del patrocinio della Regione Calabria e degli Ordini professionali di medici, biologi, ostetrici, psicologi e farmacisti.