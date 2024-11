Come anticipato da LaC News24 il gruppo di specialisti ha raggiunto in serata la nostra regione e stanotte sarà ospite della caserma dei bersaglieri della città bruzia

Come anticipato dalla nostra testata, un contingente di medici cubani ha raggiunto in serata la Calabria sulla base dell'accordo di cooperazione sottoscritto nello scorso mese di agosto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto con l'ambasciata in Italia del paese caraibico. Il gruppo di specialisti trascorrerà la notte a Cosenza ospite della caserma dei bersaglieri.

Lo stesso Roberto Occhiuto domani avrà un primo incontro con gli specialisti giunti da oltre oceano per prendere servizio nei reparti ospedalieri e territoriali rimasti sguarniti a causa della carenza di personale sanitario. Con ogni probabilità la riunione si svolgerà nella tarda mattinata nella sede del Governo regionale alla Cittadella di Germaneto.

Non è chiaro se i 51 medici cubani, guidati da un capo delegazione, si trasferiranno subito nei presidi della provincia di Reggio Calabria già individuati per ospitarne le prestazioni oppure se dovranno prima sottoporsi ad un corso intensivo di lingua italiana come inizialmente era stato programmato quando la notizia del loro arrivo era stata resa pubblica.