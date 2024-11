In attesa del parere che il Cts dovrà rendere sulle modalità d’uso del vaccino AstraZeneca anche l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha in via del tutto precauzionale sospeso l’impiego del farmaco per la popolazione under 60.

Questa mattina i responsabili dell’hub vaccinale Ente Fiera – Asp, di concerto con la Croce Rossa Italiana – hanno trasmesso una nota alla Regione informandoli della decisione assunta. Nella provincia di Catanzaro, infatti, la somministrazione del siero a marchio AstraZeneca è stata temporaneamente sospesa per le fasce di popolazione al di sotto dei sessant’anni.

Si garantiranno ugualmente i richiami, con le scorte di magazzino disponibili, per chi ha già ricevuto la prima dose dal momento che, almeno per ora, nessuna disposizione di segno contrario è giunta dal commissario straordinario per l’emergenza Covid. Nelle fasce di popolazione d’età compresa tra i 12 e i 59 anni così si privilegerà l’uso di vaccini a mRna (Pfizer/BioNtech e Moderna), e per gli over 30 – qualora vi siano espresse richieste in tal senso – resta l’opportunità di somministrare il siero Janssen (J&J) che finora – per natura e composizione differente rispetto ad AstraZeneca – non ha fatto registrare particolari fattori di rischio.