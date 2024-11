Sarà operativo con il patrocinio concesso dall’amministrazione provinciale e dai Comuni di Cosenza e Rende lo Sportello Cad, la rete dei Centri di Ascolto del Disagio, attivato in convenzione con Sanitelgest, soggetto erogatore di servizi di assistenza alla persona attraverso l’impiego di figure professionali medico-infermieristiche. Il progetto, presentato in conferenza stampa con i saluti del vicepresidente della Provincia Giancarlo Lamensa e dell’assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi Maria Teresa De Marco, ha l’obiettivo di superare situazioni di solitudine ed isolamento derivanti da problematiche sanitarie e psicologiche. Un accesso gratuito di ausilio, conforto e soccorso, e di guida verso le soluzioni più adeguate.

La Provincia di Cosenza ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dello sportello di ascolto del disagio promosso dalla rete Cad in convenzione con Sanigest, accessibile gratuitamente dai cittadini

L’appuntamento, introdotto da Vincenza Lorè, medico riabilitatore e consulente Sanitelgest, ha registrato gli interventi della presidente nazionale del dipartimento sanità privata del Cad Domenica Scopelliti, del presidente provinciale Antonio Serra, del presidente nazionale Cad Gerardo Rosa Salsano. La rete di Centri di Ascolto del Disagio può contare su oltre 80 sedi in tutta Italia con la mission di promuovere il benessere sociale. Anche in ambiti che esulano da quello sanitario. Lo sportello, ubicato in Via Leonardo da Vinci a Quattromiglia di Rende ma rivolto all’intero territorio della provincia, sarà aperto tre giorni la settimana dalle ore 9 alle ore12.