Nuovi ambulatori a Serra San Bruno, Pizzo e Nicotera grazie alle cooperative sociali “Bolla di sapone" e "Batti cinque". In arrivo anche cure odontoiatriche gratuite per le persone in difficoltà

La direzione generale dell'Asp di Vibo Valentia ha ospitato nella giornata di ieri la conferenza stampa di presentazione del "Progetto su interventi rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico", inserito nel Piano operativo per il Servizio autismo che l'Azienda si appresta ad attivare dopo la stipula della convenzione con gli Enti del settore risultati idonei dopo la manifestazione d'interesse bandita dall'Asp. Il presidente della triade commissariale dell'Ente, Vittorio Piscitelli, ha fatto sapere che: «L’obiettivo è raggiungere attraverso la medicina territoriale le persone affette da patologie dello spettro autistico, non inserite ancora nei Livelli essenziali di assistenza (Lea)».

«Quindi – ha proseguito il commissario dell’Asp – vogliamo garantire a queste persone un’assistenza adeguata, anche perché pesa molto sulle loro famiglie sia economicamente che in termini di sacrificio, poiché non sempre le strutture ci sono e quando ci sono, gravano sulle famiglie. Era doveroso – ha sottolineato Piscitelli – sfruttare questa possibilità, questa iniziativa che è nata prima di noi, quindi siamo arrivati alla stipula, a breve, della convenzione con le due cooperative: una già rodata, che già operava su Nicotera, e l’altra che si aggiunge alla precedente. Stiamo anche per ristrutturare un edificio di nostra proprietà che servirà a incrementare i servizi in questo campo».

Tre le aree su cui garantire il servizio

Tre sono le aree territoriali in cui agire la fine di «garantire un servizio necessario per rispondere a tutti gli utenti interessati», ha fatto poi sapere il dirigente del Distretto sanitario, Antonietta Ciano Albanese. «Coprire con gli ambulatori di prossimità le aree di Serra San Bruno, Pizzo e Nicotera - realtà già esistente -, serve a chiudere il cerchio delle prestazioni per i soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico, dando supporto anche ai genitori con un parent training». Il progetto sperimentale «prenderà il via dopo la sottoscrizione, a breve, della convenzione - ha proseguito Albanese -. Abbiamo già contattato le cooperative "Batti cinque" di Nicotera e "Bolla di sapone" per Pizzo e Serra San Bruno».