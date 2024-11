Azienda Zero, l’ente di governance della sanità calabrese fortemente voluto dal presidente Roberto Occhiuto, ha il suo direttore amministrativo. Il commissario straordinario, Gandolfo Miserendino - è scritto in una nota diffusa dal portavoce di Occhiuto - «a seguito di un’attenta valutazione dei diversi profili pervenuti dopo l’indizione della manifestazione di interesse, ha proceduto nella giornata odierna alla nomina di Fabrizio Russo».

Si legge poi nella nota: «Russo, 53 anni di Palermo, esperto in controllo di gestione, contabilità generale e contabilità analitica, per la sua vasta competenza vanta diverse importanti esperienze nelle aziende sanitarie delle Regioni Sicilia e Calabria, rivestendo anche ruoli apicali. La nomina del direttore amministrativo rappresenta una tappa fondamentale per la messa a regime dell’Azienda che prosegue il suo processo di strutturazione e che segue, a stretto giro, l’approvazione del regolamento che rappresenta la base per il passaggio di funzioni dalle Aziende del servizio sanitario regionale all’ente unico di governance».