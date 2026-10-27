Prosegue il trasferimento del personale dell’emergenza-urgenza al nuovo ente regionale. A Crotone hanno detto sì 56 lavoratori su 94, ma nessun camice bianco; a Reggio Calabria le adesioni sono 112 su 194. Più disponibili infermieri a termine e autisti delle ambulanze

Quando mancano ormai due mesi alla fine dell’anno, Azienda Zero accelera sul passaggio del personale che opera nel comparto dell’emergenza urgenza. Asseverato il trasferimento dall’Asp di Vibo Valentia e di Cosenza, l’ente di governance ha quindi proceduto a chiedere il placet a medici e infermieri afferenti all’Asp di Crotone e Reggio Calabria, dopo sarà la volta dell’Asp di Catanzaro.

I dati relativi alle adesioni confermano un certo scetticismo, soprattutto tra i medici ad acconsentire al trasferimento verso il nuovo ente. A Crotone nessun camice bianco ha aderito alla chiamata di Azienda Zero mentre a Reggio Calabria meno della metà: 14 su 33 tra dirigenti e convenzionati hanno infine detto sì al passaggio. Così come già avvenuto per l’Asp di Cosenza, si registra una maggiore adesione da parte del personale con contratto a tempo determinato, mentre il personale stabile mostra ancora resistenza.

Complessivamente, all’Asp di Crotone su 94 unità di personale sono stati 56 i favorevoli, 30 i contrari e 8 gli astenuti. All’Asp di Reggio Calabria su 194 addetti in 112 hanno aderito, 55 hanno rifiutato e 27 non si sono espressi. Nello specifico, hanno aderito in riva allo Stretto dieci dirigenti medici (su 17); tre convenzionati a tempo indeterminato (su 14); un convenzionato a tempo determinato (su 2); 42 infermieri a tempo indeterminato (su 79); tre infermieri a tempo determinato; 53 autisti di ambulanza (su 74); nessun operatore o assistente tecnico.

A Crotone, hanno aderito due dirigenti amministrativi (su 2); nessun dirigente medico (su 6); 14 infermieri a tempo indeterminato (su 30); 13 infermieri a tempo determinato (su 14); 26 autisti di ambulanza a tempo indeterminato (su 41); e un autista di ambulanza a tempo determinato (su 1).