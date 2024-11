«Le affermazioni del collega Davide Tavernise sono senza senso ed alcune prive di ogni fondamento. Criticare per partito preso un profilo professionale come quello che può vantare il commissario di Azienda Zero, Giuseppe Profiti è, oltremodo, un’eresia se paragonato all’impronta che i grillini hanno lasciato nella sanità calabrese». Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della terza commissione Sanità, attività sociali, culturali e formative, Pasqualina Straface che replica al portavoce del M5s. In particolare il pentastellato Tavernise aveva evidenziato le criticità in merito all’erogazione dei servizi nonché la questione dei fondi non spesi.

«Dichiarazioni, quelle del consigliere regionale di opposizione, che cozzano chiaramente con i numeri che Azienda Zero sta iniziando a sciorinare. Controlli i dati del Tavolo Adduce da dicembre 2021 a dicembre 2022 – è l’invito di Pasqualina Straface –. Il rappresentante delle opposizioni noterà che vi è stato un incremento di ben cinquecento operatori sanitari assunti nel sistema sanitario regionale che, comparate con le quiescenze ed i trasferimenti, portano a circa 1500 procedure d’assunzione, delle quali due terzi frutto di stabilizzazioni ed un terzo relativo a nuovo personale reclutato sul mercato del lavoro. E questi sono solo i primissimi risultati della “manovra d’autunno” programmata da Azienda Zero».