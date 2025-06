Due nuove risorse mediche per assicurare le giuste attenzioni ai degenti e alle loro famiglie. I vertici aziendali hanno concretizzato l'arrivo delle due professioniste per garantire l'operatività della struttura

Una boccata d'ossigeno per l'Hospice di Cassano allo Ionio. Dopo mesi di difficoltà e appelli dovuti alla carenza di personale medico, la struttura sanitaria accoglie con sollievo l'arrivo di due medici cubani, la dottoressa Rodrigues Barbara e la dottoressa Matos Yanilsy, entrambe con un contratto di un anno. Questa notizia rappresenta un raggio di speranza per un presidio fondamentale, che a dicembre aveva fatto emergere le proprie criticità relative alla copertura dei turni di lavoro.

La situazione dell'Hospice, da sempre punto di riferimento per l'assistenza ai pazienti terminali e alle loro famiglie, era diventata insostenibile a causa della cronica mancanza di medici, mettendo a rischio la continuità e la qualità dei servizi offerti nonostante il sacrificio e gli sforzi del personale presente. Una problematica che aveva generato non poca preoccupazione tra la cittadinanza e le istituzioni locali.

Sensibili alle impellenti necessità del prezioso presidio cassanese, riferimento per tante altre realtà territoriali, la direzione generale dell'ASP di Cosenza, attraverso direttore generale dr Antonio Graziano e il direttore sanitario dr Martino Rizzo, si sono attivati, per come garantito, a trovare una soluzione, seppur temporanea, a questa emergenza. L'impegno e la lungimiranza dei vertici aziendali hanno permesso di concretizzare l'arrivo delle due professioniste cubane, un gesto che testimonia la volontà di garantire l'operatività e l'efficienza di una struttura così vitale per la comunità.

L'inserimento della dottoressa Rodrigues Barbara e della dottoressa Matos Yanilsy rappresenta un passo significativo per alleggerire il carico di lavoro del personale esistente e assicurare una copertura adeguata dei turni, migliorando di conseguenza la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti. La loro presenza contribuirà a dare stabilità all'Hospice, permettendo al personale di operare in condizioni più serene e meno stressanti.

Sebbene il contratto delle due dottoresse sia di un anno, l'auspicio è che questa soluzione possa fungere da viatico per una stabilità definitiva per l'Hospice di Cassano allo Ionio. L'arrivo di queste nuove risorse mediche è un segnale positivo e un invito a riflettere sulla necessità di implementare strategie a lungo termine per superare le persistenti carenze di personale sanitario nel nostro territorio. Le dottoresse Rodrigues Barbara e Matos Yanilsy, con la loro professionalità e dedizione, contribuiranno in modo significativo al benessere dei pazienti e al rafforzamento di un presidio sanitario così essenziale.