Lo scorso anno la Cittadella ne aveva finanziate solo 4 per 408mila euro. Una decisione che aveva scatenato roventi polemiche. Insieme a quelli sovvenzionati con fondi statali, i posti sono in totale 334. Ecco quali in quali brache

È un vero e proprio salto di qualità quello compiuto quest’anno dalla Regione Calabria che ha deciso di investire sulla formazione di nuovi camici bianchi. L’anno scorso la materia era diventata terreno di scontro per via dell’esiguo finanziamento garantito all’Università per il sostegno alle scuole di specializzazione d’area medica.

Solo quattro le borse di studio sovvenzionate con un impegno di spesa modesto, solo 408mila euro. Quest’anno, invece, sul piatto la Cittadella ci ha messo circa 12 milioni finanziando ben 84 nuovi contratti per la specializzazione di nuovi medici. Sono 82 le borse sovvenzionate all’Università Magna Grecia di Catanzaro, 2 all’Unical per la scuola di Patologia clinica e Biochimica clinica.

Queste integrano quelle finanziate con fondi statali: in Calabria sono 250 i nuovi contratti, 85 in più rispetto lo scorso anno. Complessivamente, si blinda la formazione di 334 nuovi camici bianchi.

Un exploit per la specializzazione di Anestesia e Rianimazione che tra fondi statali e regionali porta a casa ben 41 borse destinate alla formazione di altrettanti medici. Cifre complessivamente in aumento per tutte le discipline di area chirurgica e medica.

Di seguito, la tabella con i dettagli per scuola di specializzazione: