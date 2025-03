In Calabria la Campagna di immunizzazione per proteggere i neonati dalla bronchiolite ha avuto un notevole successo. È quanto riferito dal presidente della Società italiana di neonatologia Regione Calabria, Gianfranco Scarpelli. «Grazie all’impegno del commissario ad acta Regione Calabria Roberto Occhiuto, al Dipartimento Salute e Welfare e al dottor Francesco Lucia dirigente del Settore Prevenzione, anche in Calabria, si è provveduto a rendere disponibile, nei Dipartimenti Prevenzione delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria, il nuovo anticorpo monoclonale (Nirsevimab) a partire dal 10 novembre 2024», si legge nel comunicato stampa a firma del medico Scarpelli.

Il nuovo farmaco, in grado di prevenire i ricoveri legati al Vrs, «ha avuto l’autorizzazione Aifa ed è stato somministrato gratuitamente ai nati da luglio 2024 in poi con una unica somministrazione in tutti i Punti nascita prima della dimissione ed anche dai Pediatri di famiglia e dagli Uffici vaccinazione.

La Campagna di immunizzazione contro la bronchiolite da Vrs ha avuto un notevole successo ed ha permesso di ridurre i ricoveri in ospedale».

Infatti «a differenza della stagione 2023-2024 in cui si sono registrati in Italia circa 15.000 ricoveri per bronchiolite di cui 3.000 in terapia intensiva e 16 decessi, mentre in Calabria sono stati circa 200 i ricoveri per bronchiolite e circa 80 in terapia intensiva, nella stagione 2024-2025 nessun ricovero in terapia intensiva e ci sono stati circa 50 ricoveri per bronchiolite lieve». In particolare si è avuta «una adesione alla profilassi pari all’ 80% ed i casi di bronchiolite si sono avuti nei due centri in cui la profilassi è iniziata tardivamente rispetto al 10 novembre 2024 di tutti gli altri centri in cui non si è avuto nessun caso di bronchiolite. Pertanto è stato evidente l’ottimo risultato ottenuto con la Immunoprofilassi con il Nirsevimab».

Certamente, tenuto conto che la vaccinazione «verrà effettuata a tutti i nuovi nati fino al 31 marzo 2025, si dovrà già nei prossimi giorni organizzare la nuova Campagna di Immunizzazione per la stagione 2025-2026 che inizierà da ottobre 2025. Per tale motivo – si anticipa nel comunicato - nei prossimi giorni ci sarà un incontro al Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria per individuare le strategie migliori per la prossima campagna di Immunizzazione 2025-2026. I risultati ottenuti dimostrano l’importanza di lavorare in rete ed in stretta collaborazione tra il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, le strutture ospedaliere e le strutture territoriali».