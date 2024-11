Da lunedì prossimo, 13 maggio, il laboratorio dell’ospedale di Castrovillari chiuderà all’utenza esterna, mentre le prestazioni interne allo spoke saranno garantite solo grazie ad una mobilità temporanea, soluzione tampone per evitare la completa cessazione delle attività. I sindaci del comprensorio del Pollino lanciano l’allarme sulla carenza di personale sanitario e su come tale insufficienza di addetti determini una grave riduzione dei servizi. Il laboratorio eroga 800 mila prestazioni all’anno. Gli amministratori si sono autoconvocati negli uffici dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza dove sono stati ricevuti dal dirigente Pasqualino Montilli, per cercare soluzioni a questo ma anche agli altri problemi del comprensorio, denunciati dal sindaco di Castrovillari Domenico Lo Polito, che abbiamo intervistato