Alla sezione nazionale dell'associazione che riunisce infermieri e personale sanitario si era rivolto uno dei candidati presentando anche una denuncia-querela

“La Federazione Nazionale Collegi Ipasvi ha ritenuto legittimo il ricorso presentato a seguito di presunti brogli che si sarebbero verificati nelle operazioni di scrutinio in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche del Collegio Provinciale di Catanzaro tenutesi nel novembre 2017". Lo rende noto la consigliera comunale di Catanzaro, Manuela Costanzo.

"Sulla base delle segnalazioni ricevute da alcuni iscritti e dai candidati della lista perdente, era stata presentata una denuncia-querela alla Procura e al Collegio nazionale affinchè si potesse fare luce sulle eventuali irregolarità che hanno caratterizzato lo spoglio delle schede di votazione. Durante i giorni delle elezioni, a detta dei ricorrenti, si erano registrati momenti di alta tensione tra i vari iscritti, con il reiterato intervento delle forze dell’ordine per ripristinare la sicurezza. Le irregolarità denunciate riguardavano, in particolar modo, alcune operazioni poste in essere dalla Commissione elettorale, presieduta da una componente uscente e ricandidata. Tra le varie anomalie segnalate, anche il conteggio di un numero di schede superiore agli effettivi votanti".

"Il ricorso sarà, dunque, discusso nel merito il prossimo 17 maggio a Roma a conferma che sui fatti denunciati è stata ritenuta necessaria un’approfondita verifica da parte degli organi e delle autorità preposte per accertare, eventualmente, la sussistenza degli estremi per l’annullamento e l’indizione di una nuova tornata elettorale. Auspicio, dunque, che si possa pervenire ad una decisione che tuteli gli interessi e la reputazione di tutti i professionisti iscritti, oltre che dei candidati delle liste in campo, al fine di fugare ogni dubbio sulla corretta elezione del nuovo Collegio”.

