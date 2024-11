Approvata e revocata nel giro di due giorni. Il commissario straordinario dell'azienda ospedaliero universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, Simona Carbone, torna sui suoi passi e revoca una delibera firmata appena ieri con cui si era decisa l'assunzione di due collaboratori amministrativi per scorrimento da una graduatoria del 2017 ma approvata nel 2022.

Nel corpo della delibera firmata ieri, la struttura Gestione delle Risorse Umane certifica la legittimità dell'atto e il commissario straordinario autorizza l'assunzione per scorrimento dei due collaboratori amministrativi. Oggi, invece, il passo indietro con la richiesta di revoca avanzata dallo stesso commissario al settore Risorse Umane.

Secondo quanto si legge nell'atto, la revoca nasce dalla necessità di «approfondire più compiutamente l'opportunità di tale atto sotto un duplice aspetto» scrive il commissario nella nota interna che cita il protocollo d'intesa sottoscritto dall'Università e dalla Regione Calabria.

«La dotazione organica dell’azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” sarà definita in sede di stesura dell’atto aziendale, tenendo conto di quanto prescritto dall’art. 3 del DPCM 24 maggio 2021, nonché dell’organico delle aziende oggetto della fusione e dei rispettivi piani dei fabbisogni».

Ma anche in considerazione di «quanto disposto dall'art. 18 e segg. del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 vigente, al fine di non tradire le aspettative dei dipendenti già in servizio presso questa azienda a che la stessa, una volta stabilita la nuova dotazione organica, avvii le procedure di progressione».

L'atto resta, dunque, congelato. Il commissario si è riservata di «assumere le relative e definitive determinazioni in merito allo scorrimento a conclusione degli approfondimenti relativi alle problematiche evidenziate».